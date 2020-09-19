Milli Eğitim Bakanı Düzceli öğretmenlerle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından başlatılan öğretmen buluşmaları devam ediyor. Son olarak Pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim süreci öncesinde İlkokul Müdürleri buluşması gerçekleştirildi. Düzce'yi temsilen ise 23 Nisan İlkokul Müdürü Murat Gök katılım sağlayarak Düzce'de ki okullarda yapılan çalışmaları Bakan Selçuk'a anlattı. Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala alınan önlemlerin değerlendirildiği ve uygulamaya geçirilecek yeni projelerin paylaşıldığı online görüşmede Düzce'de yapılan çalışmaları da dinleyen Bakan Selçuk, Düzce'de görev yapan öğretmenlerin her daim yanında olduğunu belirtti.