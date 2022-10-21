Milli Eğitim Müdürü öğrencilerle buluştu

DÜZCE (İHA) – Gölyaka'da okulların faaliyetlerini yerinde inceleme çalışmalarını sürdüren ilçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, İlkokul, ortaokul ve anaokulu ziyaretleri ile öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde eğitim kalitesinin arttırılması için başlatılan okul ziyaretlerine ilçe milli eğitim müdürü Ergin Taştepe bizzat katılım sağlıyor. Daha önce bir çok okulu ziyaret eden Taştepe son olarak, Hacı Süleyman Yeni Yaşam İlkokulu ve Ortaokulu'nu, Zekeriye Köyü Anaokulunu, Yunus Efendi Şehit Tarık Demircan İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerle buluşan Milli Eğitim müdürü Ergin Taştepe, öğrencilerin derslerine konuk olarak incelemelerde bulundu.