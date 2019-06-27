Milli Eğitim Müdürü Yiğit “Başarılı işlere imza attık”

Özellikle Beceri Tasarım Atölyeleri, Zeka Oyunları Sınıfları ve Ölçme Değerlendirme Merkezinin önemine değinen Yiğit “Başarılı işlere imza attığımızı düşünüyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 2018 2019 eğitim öğretim yılında önemli projelere va çalışmalara imza attıklarını söyledi. Bu kapsamda 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili tanıtım ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini işaret eden Milli Eğitim Müdürü Yiğit, “Bir eğitim öğretim dönemini tamamladık. Düzce eğitim camiası olarak önemli çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. 2023 Vizyon Belgemiz ilan edildi. Eğitim için bir takım hedefler ortaya kondu. Bizde bu hedefler doğrultusunda birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu artık bizim yol haritamız. Belge yayınının ardından ARGE birimi ve yöneticiler olarak incelemelerimizi ve hazırlıklarımızı yaptık. Okul yöneticilerimize 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili bir tanıtım ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdik. 2023 Vizyon Belgesinde katkısı olan Prof. Dr. Servet Özdemir'i ilimizde ağırladık. Bu bizim için çok önemliydi. Bu konferans sonrası daha da hareketlendik” dedi.

“Okular arasındaki farklar azaltıldı”

2023 Vizyon Belgesi'ndeki önemli hedeflerden birinin de çevre okullar ile merkez okullar arasındaki imkan ve farklılıkların azaltılması olduğuna dikkat çeken Yiğit “Bizde bu doğrultuda özellikle çevre oklarımızın fiziki ortamlarının güzelleştirilmesi için bir çalışma başlattık. Örneğin okulların giriş koridorlarına eğitici materyaller yerleştirdik. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapan okullarımız oldu. Matematik, İngilizce, Din Kültürü sokakları oluşturuldu” diye konuştu.

“Öğrenciler yaparak öğreniyor”

Murat Yiğit, yaparak öğrenme düsturundan hareketle çocuklarda doğa bilincini geliştirmek amacıyla okul bahçelerinde hobi alanları oluşturulduğunun altını çizerek “Maddi imkanları sınırlı okullarımıza hayırseverlerin de desteği ile para aktardık. Valimiz Zülkif Dağlı'nın da desteği ile okullarda zeka oyunları sınıfları oluşturduk. Çocuklar burada güzel vakit geçiriyorlar ve zekaları gelişiyor. Bu yıl sonunda akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenledik. Yaklaşık 450 öğrencimiz katıldı” şeklinde açıklama yaptı.

“Üniversite ile işbirliği sürüyor”

Düzce Üniversitesi ile yapılan protokole de değinen Yiğit şöyle devam etti: “Hem öğretmen eğitimleri hem de Üniversite ile yapılacak diğer işbirlikleri noktasında Düzce Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Fen ve Sosyal Bilimler Liselerimiz de Üniversite ile protokol imzaladı. Ortak çalışmalar yapacaklar. Protokol sonrasında bin civarında yönetici ve öğretmene eğitimler verildi. Eğitim Fakültesi Dekanımız ve öğretim görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Bu eğitime Bilge Liderlik Akademisi verdik.”

“Düzce'nin ÖSY'mesi niteliğinde”

Yiğit, Ölçme Değerlendirme Merkezinin Düzce'nin ÖSYM'si olduğunu belirterek “Ölçme Değerlendirme Merkezimizi kurduk. Burası çok önemli bir kurum. Bunu zamanla göreceğiz. Burada çok yetenekli 3 öğretmenimizi görevlendirdik. Malzeme ihtiyaçları karşılandı. Merkez ilk sınavını da gerçekleştirdi. Burası Düzce'nin ÖSYM'si. Hem bakanlıktan gelen hem de bizim hazırladığımız çalışmalar burada uygulanıyor. 50 civarında öğretmenimizi tespit ettik. Bu öğretmenlerimiz soru hazırlıyorlar. Her branştan öğretmenimiz var. Seneye daha fazla sınav yapacağız ve okulların gelişimini ölçüp değerlendireceğiz. Alınması gereken tedbirleri belirleyeceğiz” dedi.

“Beceri tasarım atölyeleri önemli”

130 metrekare alana kurulacak Beceri Tasarım Atölyesinin kapsayacağı faaliyetlerden de bahseden Yiğit “Beceri Tasarım Atölyeleri önemli. Okullarımızda artık ezbere dayalı, sürekli sınıf ortamında oturan, bir sistemi Vizyon Belgemiz kabul etmiyor. Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri alanlar oluşturulması isteniyor. Türkiye'de bu atölyeyi kuran ilk illerdeniz. TOKİ Mehmet Akif Ersoy okulunda merkezimiz kuruldu. Asıl atölyemiz 130 m2 alandan oluşuyor. 5 ayrı alan var çocukların yeteneklerine yönelik. Hobi bahçesi var. Ayrıca müzik ve resim atölyeleri var. Çok kapsamlı bir atölye oluşturduk. İlçelerde de atölye kurma çalışmaları başladı. Merkez okullarda atölye sayısını arttıracağız. Zeka oyunları sınıfları da buna bir temel oluşturuyor” diye konuştu.