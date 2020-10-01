İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Eğitim Müdürü Yiğit, minik öğrencilerle tek tek ilgileniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, merkezde eğitim veren okulları tek tek ziyaret ediyor.


Pandemi dolayısıyla belli sınıflarda yüz yüze eğitimin sürdüğü okulları inceleyen Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, öğrenciler ile de yakından ilgileniyor. Hamidiye Şehit Özgür Işık, İrfan Öztürk, Pakmaya, Azmimilli, Çevrem ve Çamköy İlkokullarını ziyaret eden Yiğit, yüz yüze eğitime başlayan minik öğrenciler ile sınıflarında bir araya geldi. Öğrenciler ile sohbet eden Yiğit, okul yöneticilerinden ve sınıf öğretmenlerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yiğit ayrıca okul bahçelerinde temassız oyunlar oynayan öğrencilerin oyunlarına katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.