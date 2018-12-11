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Milli Eğitim Müdürü Yiğit, okulları geziyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit eğitim kurumlarını yerinde ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ediyor, eğitim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.


Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit 2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan Özel Bahçeşehir İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde sınıflara girerek öğrencilerle sohbet eden Murat Yiğit, okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek devam eden eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeşehir Düzce Kurucusu Mehmet Albayrak, okul hakkında bilgiler verdi.

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