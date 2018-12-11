Milli Eğitim Müdürü Yiğit, okulları geziyor

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit 2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan Özel Bahçeşehir İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde sınıflara girerek öğrencilerle sohbet eden Murat Yiğit, okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek devam eden eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeşehir Düzce Kurucusu Mehmet Albayrak, okul hakkında bilgiler verdi.