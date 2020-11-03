Milli Eğitim Müdürü Yiğit yapımı süren okullarda inceleme yaptı

Düzce'de deprem sonrasında prefabrike ve eski binalarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden okullar için yeni okul yapılmaya başlandı. Yapımı devam eden okullarda incelemeyi ise Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ziyaret etti. Yiğit, Düzce Bilim ve Sanat Merkezi ve Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Okulların kısa süre içerisinde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.