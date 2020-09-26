Milli Eğitim Müdürü Yiğit'ten miniklere ziyaret

sınıf öğrencilerini ziyaret ederek başarılar diledi.

Korona virüs salgını sonrasında 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ilk olarak anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine yüz yüze olarak açıldı. Okullarda alınan tedbirlerle okula başlayan miniklerin heyecanını ise Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit giderdi. Yiğit ilk olarak yeni yapımı tamamlanan Namık Kemal İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada öğrenciler ile bir araya gelerek onlarla vakit geçiren Murat Yiğit daha sonra Konuralp Anaokulu ve Konuralp İlkokulları'nı da ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi. Okul yöneticileri ile de bir araya gelen Yiğit, okullarda korona virüs nedeni ile alınan tedbirleri görüştü.