Milli Eğitim ve Müftülük projeleri konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Müftü Rüstem Can'ı makamında ziyaret ederek iki kurumun ortak devam ettirdiği projeler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda Müftülük tarafından yapılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve beraberinde ki heyet Müftülüğü ziyaret etti. İki kurum arasında devam eden ortak projeler kapsamında Müftü Rüstem Can'dan bilgiler alan Kırbaç, daha sonra ilçe müftülüleri ile toplantıda buluştu. İki kurumun ortak koordinasyonunda yürütülen çalışmalara ilişkin istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda karşılıklı görüş alışverişleri ve yeni projeler de konuşuldu.