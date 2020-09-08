Milli Eğitim yatırımlarınca incelemelerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Düzce'de yapımı devam eden yatırımlarda incelemelerde bulundu.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı hazırlık çalışmaları kapsamında yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu. Müdür Yiğit, Merkez ilçede Namık Kemal İlkokulu, Fatih İlkokulu, Çilimli ilçesinde Çilimli Anadolu Kalkınma Vakfı Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.