Milli eğitim yetkilileri öğrencilerle birlikte kitap okudu

DÜZCE (İHA) – Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, "Hep Birlikte Okuyoruz" etkinliği çerçevesinde 2. sınıf öğrencileri ile sınıfta bir araya gelerek, kitap okudu.

Düzce'de başlatılan "Hep Birlikte Okuyoruz" kitap okuma etkinliği devam ediyor. Bu çerçevede, Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe ve Şube Müdürü Yusuf Demirci, Sarıdere Kemeryanı köyünde bulunan ilkokulun 2/A sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde müdürler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler sınıfta kitap okudu. Okuma etkinliğinin ardından öğrencilerin hazırlandığı oyun izlendi.