Milli Savunma Bakanı Akar, Düzce'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaret için geldiği Düzce'de ilk olarak Vali Cevdet Atay'ı ardından Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Bakan Akar, belediye ziyaretinde yaptığı konuşmada, “İftar vesilesiyle geldiğimiz Düzce'de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da görev yapmış olan çok değerli kardeşimiz, arkadaşımız. Dr. Faruk Özlü'nün şehrimize büyük hizmetler yaptığını burada bir kez daha görme fırsatı bulduk. Kendilerini ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Gerçekten burada, yeşil Düzce'de bulanmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle havadan yolculuğumuz sırasında etrafı inceleme fırsatı bulduk. Yoldan geçerken pek fark edilmiyor ama havadan Düzce çok çok daha güzel, çok yeşil. Tabii bu noktaya gelmesinde geçmişten günümüzde emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde Düzce'nin çok daha ileri düzeyde görmek ve söylemek yanlış olmayacak” ifadelerini kullandı.

Belediye ziyaretinin ardından Bakan Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Akar, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya gelecek.