Milli Sporcu Taçyıldız Avrupa ve Dünya şampiyonasında

Muay Thai Dünya Şampiyonu Düzce Üniversitesi öğrencisi Bediha Taçyıldız, 2019 yılında da Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve Düzce Üniversitesi'ni temsil edecek.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Bediha Taçyıldız, 2019 yılında da başarılı bir kariyer çizerek, 67 kg Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu, Üniversiteler Arası 67 kg Türkiye Şampiyonluğu ve yine 67 kg Muay Thai Milli Takım Seçmeleri şampiyonluğu dereceleri elde etti.

Aldığı bu sonuçlarla başarılarla dolu kariyerine yenilerini ekleyen şampiyon öğrenci, 19-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında Tayland Bangkok'ta yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ve 5-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Belarus Minsk'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıkacak.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; “Türkiye ve Dünya Şampiyonu öğrencimiz Bediha Taçyıldız'ı başarılarından dolayı tebrik eder, gelişmesine katkı sağlayan başta ailesi olmak üzere antrenörlerine, Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerine ve takım arkadaşlarına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.