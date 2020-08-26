Milli sporcular antik tiyatroda kazı yaptı

Batı Karadeniz'in tek antik kenti olan Konuralp Prusias ad Hypium'da kazı çalışmaları devam ederken, milli sporcu ve antrenörler kazı alanını ziyaret etti. Ziyarette antik kent hakkında yetkililerden bilgi alan milli sporcu ve antrenörler, ayrıca kazı çalışmalarına da katıldı.

Düzce'de milli sporcular ve antrenörler, Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olan ve halk arasında "40 Basamaklar" olarak adlandırılan "Prusias ad Hypium Antik Kent" kazı alanını ziyaret etti. Kazı alanında antik kent ile ilgili bilgi alan sporcu ve antrenörler ayrıca kazı çalışmalarına katılarak, tarihin gün yüzüne çıkartılması için kazma vurdu.

Düzce Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Konuralp bölgesinde yürütülen kazı çalışmalarına destek verdiklerini ve gerçekleştirdikleri ziyaretle farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “Düzcemizin tarihi eserlerinin M.Ö.'ye dayanan Konuralp merkezimizde yapılan bu kazı çalışmalarına bizde milli sporcularımızla hem destek hem de farkındalık oluşturmak için buradayız. Tabii ki milattan önce ve milattan sonra özellikle Yunan tarihinin Konuralp'te özellikle Düzce Belediyesi tarafından tekrar Turizm İl Müdürlüğü ve bakanlığın desteğiyle yapılan çalışmaları bizde destekliyoruz. Bu kazı çalışmalarının Düzcemize ciddi manada katkı vereceğini de biliyoruz. Milli sporcularımız ile bizde gelip bizzat kazı alanında hem yapılan işleri bizzat görmek hm de katkı vermek farkındalık oluşturmak için buradayız. İnşallah kazı çalışmaları nihayete erdiğinde Düzcemizin bölgede parlayan yıldızı olmasında küçük de olsa bir katkımız olmasını istiyoruz. Milli sporcularımızın bir kısmının da ilk defa geldiğini gördük. Güzel bir çalışma yapılıyor bizde her manada destekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün 60 milli sporcumuzla geldik buraya” dedi.

Milli sporcular tarihi kalıntılara dikkat çekti

Konuralp antik kentinde hem inceleme hem de kazı çalışmalarına katılan milli sporcular ise tarihi kalıntıların önemine dikkat çekti. Wushu Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Hasan Mustafa Ödemiş, antik kentin Düzce turizmine katkı sağlayarak bölgeye turist kazandıracağını ifade etti. Ödemiş; “Öncelikle ülkemizin birçok yerinde buna benzer tiyatrolar var. Ve bizim ilimizde de olması benim için çok hoş. Çünkü genelde turistik açıdan da ülkemize gelen turistler hep başka bölgelere gidiyor. Ama artık bizim bölgemize de gelebilecekler. Bizde milli sporcular olarak buranın destekçisiyiz” diye konuştu.

Muay Thai milli takım sporcusu ve Avrupa ikincisi Rabia Çelik ise milli sporcular olarak kazı çalışmalarına destek vermek istediklerini belirterek, “Öncelikle şehirleri ön plana çıkaran şeyler tarihi yapılardır. Düzce'de böyle bir tarihi yapının tekrar işlevselliğe geçirilmesi için çalışmalara başlandı ve bunun için çok mutluyum. Çünkü Düzce'de böyle başka bir tarihi yapı olmadığını biliyorum. Bu yüzden bizde milli sporcular olarak destek vermek amacıyla buraya gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Düzce Belediye başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de katıldığı ziyarette sporcular ayrıca kazı alanındaki çalışmalara katıldı.