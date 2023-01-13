Milli sporculardan öğrencilerin farkındalık etkinliğine destek

Mensur Pehlivan koordinatörlüğünde, “7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” dolayısıyla farkındalık oluşturmak ve engelsiz bir yaşama katkı sağlamak amacı ile “Görme Engelliler Goalball Branşı Tanıtım, Kaynaştırma ve Gösteri Müsabakası” etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Düzce Üniversitesi öğrencileri ve davetli misafirlerin yanı sıra, 2012 Londra Paralimpik Dünya Yaz Oyunları ikincisi ve 2013 Avrupa Şampiyonu olan Goalball takımında yer alan görme engelli milli sporcular Mehmet Cesur ve Okan Tekin Düzgün de katılım gösterdi.

Etkinliğe katılan sporcular ile Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri arasında Goalball müsabakası düzenlendi. Müsabaka öncesinde ise etkinliğe katılan görme engelli milli sporcular ve öğrenciler arasında soru-cevap şeklinde tanışma ve bilgilenme amacı ile sohbet gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda katılımcılara ve milli sporculara “7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” farkındalık etkinliğine verdikleri destek için teşekkür eden Arş. Gör. Dr. Mensur Pehlivan, “Goalball sporu, görme engellilere özgü bir takım sporudur. Goalball yalnızca tamamen kör olan veya görme engeli bulunan sporcular tarafından oynanır. İkinci Dünya Savaşında görmeyi kaybeden gazileri rehabilite etmeye yardımcı olması için 1946 yılında bulunmuştur. Oyuncular adil bir yarış olması için yarış boyunca opak göz maskeleri takmaları gerekir. Tüm uluslararası sporcuların yasal olarak görme engelli olmaları gerekir. Takımlar 6 oyuncudan oluşur. Oyunun amacı, bir topu rakiplerin arasından geçirip ağlarına atarak skor elde etmektir. Oyuncular kalelerini savunmak için elleri ve dizleri üzerinde dururlar ve rakiplerine karşı skor elde etmeye çalışırlar. Oyun, üçer kişilik iki takım ile oynanır. Her takımda en fazla üç yedek oyuncu vardır. Oyunun amacı, bir topu rakiplerin arasından geçirip ağlarına atarak skor elde etmektir. Oyuncular kalelerini savunmak için elleri ve dizleri üzerinde dururlar ve rakiplerine karşı skor elde etmeye çalışırlar” şeklinde açıklamalarda bulundu.