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Mimarlık Fakültesi sanat galerisi her yaştan ziyaretçileri ağırlıyor

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi, farklı zamanlarda Düzce Güzel Sanatlar Lisesi, Düzce Meslek Yüksekokulu ve Düzce Yaşam Paylaşım Anaokulu öğrencilerini ağırladı.


Bu ziyaretlerde Düzce Üniversitesi Resim Bölümü öğretim elemanları tarafından karşılanan öğrenci ve öğretmenlere, Sanat Galerisinde sürmekte olan sergilerin genel çerçevesi, yapıtların tek tek açıklanması, sürdürülen çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.


Sergiler hakkında büyük merak duyan öğrencilerin soruları cevaplandıktan sonra, konuk öğrenciler Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin çeşitli atölyelerini ziyaret etti. Ziyaret sonunda, öğrencilere ve onlara eşlik eden öğretmenlere Fakülteye göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür edildi.

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