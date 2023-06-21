Minibüslere güzargah denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe ve belde toplu ulaşım araçlarına yönelik güzergah denetimi gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan ve Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde ile şehir merkezi ile ilçeler ve beldeler arasında taşımacılık yapan yolcu otobüslerinin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gitmeyen, güzergah dışına çıkan araçlarına yönelik işlem yapıldı.

Şoförlere yolcu taşıma kurallarını hatırlatan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, minibüs şoförlerinin idari yaptırımla karşılaşmamaları için araç sürücülerini güzergah konusunda uyardı.