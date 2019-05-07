Minibüsün motoru bir anda yandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde park halinde bulunan bir minibüsün motor kısmı bir anda alev alarak yandı.

Olay, Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Düzce-Akçakoca arası yolcu taşımacılığı yapan ve park halinde bulunan 81 KF 246 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında minibüs kullanılmaz hale geldi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.