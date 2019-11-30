Minik çevreciler iş başında

Başkent Üniversitesi Avni Akyol Ümit Vakfı Anaokulu ve Düzce Üniversitesi Anaokulu tarafından başlatılan Kardeşim Var Mısın Projesi kapsamında Minik çevreciler iş başına geçti. Minik Çevreciler İş Başında etkinliği için bir araya gelen iki okulunda öğrencileri çevre bilinci oluşturmak ve bu konuya dikkat çekmek amacı ile Aziziye Parkı'nda çöp topladı. Kendini bilmezlerin attığı çöpleri minik elleri ile toplayan öğrenciler daha sonra parkta doyasıya eğlendi.