Minik ellerden büyük dokunuşlar

23 Nisan İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Tijen Serçe, kodlama öğretmenleri Abdullah Birol ve müzik öğretmenleri Ahmet Kaya eşliğinde yıl boyunca gerçekleştirdikleri Sanat ve Kodlama etkinliklerini sundular.

Müzik, El Sanatları, Resim ve Yazarlık alanlarında birbirinden güzel çalışmaları okulun çok amaçlı salonunda sergileyen öğrencilerin çalışmaları ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Sınıf öğretmeni Tijen Serçe sergi ile ilgili olarak “Tüm derslerimizi sanat ve aktiviteler ile birleştirerek heyecanlı hale getirdik ve yaratıcılığımızı geliştirdik. Çünkü bunun geleceğimiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. ‘Kalem aklın dilidir' sözüyle yola çıkıp minicik yürekleriyle ‘Gelecekteki Biz' ve ‘Benim Dünyam' isimli ikinci kitaplarını yazdılar. Yine ‘Müzik ruhun gıdasıdır' sözüyle yola çıkıp melodika konserlerini gerçekleştirdiler. Geleceğin mühendisleri olarak kodlama dersinde fark yarattılar ve kendi yazılımlarını ve robotlarını yaptılar. Bugün burada sergi çalışmamızla da çocuklarım bu farkındalıklarını pekiştirdik. Diğer öğretmenlerim ile küçücük yüreklerde güzel izler bıraktıysak ne mutlu bize. Bugün çocuklarımın gözlerindeki mutluluk ışığı hep böyle devam etsin” dedi.