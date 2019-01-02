Minik ellerden kuşlara yuva

Minik eller süt kutulardan kuşlar için yuva yaptılar.

Düzce Şükran Öney Anaokulu Çalışkan Arılar sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmenleri Firdevs Müge Yılmaz tarafından okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuş yuvaları astılar. Kış aylarının gelmesiyle kuşların üşümemesi ve sıcak bir ortamda yaşayabilmeleri için başlatılan ‘'Geri Dönüştür Yuva Olsun'' projesi kapsamında Çalışkan Arılar Sınıfı öğrencileri içtikleri süt kutularını kullanarak kuşlar için yuvalara dönüştürdüler. Yuvaların üzerine kendilerini anlatan resimler yaparak süslediler. Bu sayede aitlik duygusu oluşturuldu. Yapılan kuş yuvaları ile zorda kalan kuşlara sıcak bir yuva oldular. Böylece hem kuşlar yuvalarına kavuştu hem de çocuklar da doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı olma ve farkındalık oluşturma sağlandı.