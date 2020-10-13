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Minik elleriyle fidanları toprakla buluşturdular

DÜZCE(İHA) – Düzce 23 Nisan İlkokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısına kulak vererek okul bahçesine minik elleri ve öğretmenlerinin yardımı ile fidanları toprakla buluşturdular.

DÜZCE(İHA) – Düzce 23 Nisan İlkokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına kulak vererek okul bahçesine minik elleri ve öğretmenlerinin yardımı ile fidanları toprakla buluşturdular.


Ülkemizde, yanan ormanların hüznünü yaşayan 23 Nisan İlkokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına kulak vererek okul bahçesine meyve fidanları diktiler.


Öğretmenler “Hem yanan ormanlarımızı hatırladık tekrar, hem de uzun bir aradan sonra öğrencilerimize kavuşmanın anısına bu güne ait bir anı bıraktık çocuklarımızla birlikte. ‘Bir kimse bir ağaç dikerse, Allah, o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar' Öğrencilerimizle birlikte başlattığımız kampanyamız hafta boyunca evlerinde devam edecektir” dediler.

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