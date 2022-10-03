Minik güreşçiler göz doldurdu

Düzce'de Amatör Spor Haftası açılışında minik güreşçilerin yaptığı şov ise büyük beğeni aldı.

Amatör Spor Haftası Düzce'de yapılan yürüyüş ile başladı. Kent meydanından başlayan yürüyüş Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde sonra erdi. Yürüyüşün ardından 18 Temmuz Spor Salonuna geçildi. Burada konuşan Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı; “Çocukların spora başlamalarını sağlamak en önemli hedefimiz. Ayrıca gençlerimizin de zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç olan spor, bu hafta etkinlikleri boyunca sevdirilerek, yapılması sağlanacaktır. Sporun bir ülkedeki birleştirici gücünü hepimiz görmekteyiz. İlimizde de spor ile birçok zorluğun üstesinden gelebilir, en azından geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan arınmış olarak garanti altına alabiliriz. Öte yandan gençlerimizin bağlı oldukları kulüplerin ve başarılı sporcuların tanıtılması, sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yönüyle kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spor bilinci ve kültürünün oluşturulması da hedeflenmektedir” dedi.

“174 spor kulübü var”

Yazıcı konuşmasına şöyle devam etti; “Ben inanıyorum ki, Düzce'de spor hak ettiği yeri alacak ve her hanede spor yapan kişi sayısı artacak ve diğerlerini de spor yapmaya teşvik edecek. Düzce'de Amatör sporlarla hem hayatlarını düzene sokan hem de sağlıklı yaşamın içinde olan Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor branşlarında 32 bin 942 sporcu sayısına ulaşılmıştır. Kulüp sayımız 174'e ulaşmıştır.”

İsa Yazıcı'nın konuşmasının ardından kentte bulunan spor kulüplerinin sporcuları hünerlerini sergiledi. Yapılan gösteriler sırasında mindere çıkan minik güreşçilerin gösterileri ise seyirciler büyük ilgi ile izledi.