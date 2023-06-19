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Minik judocular ülkemizi temsil etti

Uluslararası Minikler Balkan Şampiyonasında Düzce’yi ve ülkemiz sporcuları minderde boy gösterdi.

Uluslararası Minikler Balkan Şampiyonasında Düzce'yi ve ülkemiz sporcuları minderde boy gösterdi.


17-18 Haziran 2023 tarihlerinde Romanya'nın Sibiu kentinde, 8 Balkan ülkesinin katıldığı Uluslararası Minikler Balkan Şampiyonası düzenlendi. Düzceli sporcularından 32 kilogramda Neris Güler ve 36 kilogramda Hiranur Birinci Romanya'da ülkemizi temsil ettiler. Zorlu mücadelelerin boy ölçüştüğü turnuvada sporcularımız mindere imzalarını attı.


Neris Güler Balkan üçüncüsü olarak kürsüdeki yerini alırken, Hiranur Birinci ise Balkan yedincisi oldu.

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