Minik masa tenisçilere sürpriz hediye

DÜZCE (İHA) – Düzce'de masa tenisi sporunun minik sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti. Minik masa tenisçilerine ise çeşitli hediyeler verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan masa tenisi branşında eğitim gören ve başarılı olan minik sporcular, il müdürü İsa Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Masa tenisi üzerine karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarete Masa Tenisi Antrenörü Yusuf İslam Taşkan eşliğinde sporculardan Koray Kemer, Ela Çetin, Utku Sami Dokuyan, Ömer Selim Esen, Ender Kaan Başbuğ, İnci Yaman, Doğa Dönmez, Hira Dönmez ve Kağan Baş katılım sağladı. Ziyaretin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, minik sporculara çeşitli hediyeler verdi.