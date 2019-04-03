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Minik öğrenciler ambulansı inceledi

DÜZCE(İHA) –Akçakoca’da eğitim gören minik öğrencileri ambulansı incelediler, trafikte ambulansın önceliği anlatıldı.

DÜZCE(İHA) –Akçakoca'da eğitim gören minik öğrencileri ambulansı incelediler, trafikte ambulansın önceliği anlatıldı.


Düzce Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Ambulans Servisi Başhekimliğince yürütülen ‘Minik 112 Projesi' kapsamında Akçakoca'da ki anaokulundaki öğrencileri sağlık çalışanları ile bir araya geldi.


Akçakoca Anaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli personeller katıldı.


Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Minik 112 Proje ile ilgili amaçlarının öğrencilerin Acil Sağlık Hizmetleri konusunda temel bilgiler ile donatılması, ambulans donanımının görsel olarak tanıtılması, 112 Acil hattının gereksiz aranmasının önlenmesi, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi, gelecek nesillerin sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve etkin olması amacıyla farkındalık eğitimi verildiğini belirtti. Yılmaz, Düzce genelindeki okullarda Minik 112 Projesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini da sözlerine ekledi.

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