Minik öğrenciler atık maddelerle oyuncalarını yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Körpeşler Anaokulunda ki minik öğrenciler Sıfır Atık diyerek geri dönüşüm malzemeleri ile yaptıkları birbirinden güzel eserler görücüye çıktı.

Körpeşler Anaokulunda Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan önderliğinde başlatılan ”Sıfır Atık Projesi” kapsamında çocuklarda çevre bilinci farkındalığı oluşturuldu. Çocuklara her attığın çöp olmadığını, geri dönüştürülebilir maddeleri öğretmek, geri dönüştürülebilir malzemeler ile yeni ürünler ortaya çıkarabilme ve bu süreçte çocuğun aktif rol almasını sağlamak amacıyla okul öğretmenleri ve öğrenci velilerinin de desteği ile her sınıfın kendini yansıttığı atık materyaller projeleri yapıldı.

"Oyuncaklarımı Kendim Yapıyorum", "Çiftliğimizi Kuruyoruz Projesi", Geriye Bak Doğanı Düşün, İleriye Bak Olacakları Düşün Projesi", "Çılgın Şapkalar Projesi" ve "Yaba Yaba Duu Projesi" faaliyetleri kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık Projesi Programı" İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Şube Müdürü Kadir Çetin, Merkez Anaokulu Müdürleri ve velilerin katılımları ile okul bahçesinde gerçekleştirildi. Sergiyi izleyenler çocukların becerilerini çok beğendiler.