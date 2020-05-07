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Minik öğrenciler atıklardan elbise yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde bulunan Anaokulu öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alarak atık eşyalardan elbise yaparak, “Atmadan önce düşün, kullanılabilir belki o ürün” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Anaokulu öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alarak atık eşyalardan elbise yaparak, “Atmadan önce düşün, kullanılabilir belki o ürün” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.


Uzaktan Eğitim süreci kapsamında Yığılca Anaokulu öğrencileri ailelerinin de katılımı ile geri dönüştürülebilecek ve artık materyallerden oluşturulabilecek kıyafet tasarımları yaptı. Atık CD, ip, plastik kutular, Antep fıstığı kabuğu, kağıt, ağaç yaprağı, çöp poşeti ve pamuk gibi atık ürünlerle kıyafet tasarladı. Atmadan önce düşün, kullanılabilir belki o ürün sloganı ile oluşturulan öğrenciler vatandaşlara çağrı da bulunarak her ürünün çöpe atılmaması gerektiğini ihtiyaç olarak kullanılabileceğini yaptıkları etkinlik ile gösterdi.

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