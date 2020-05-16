Minik öğrenciler doğadaki canlılarla buluştu

Sokak hayvanlarının neye ihtiyaç olduğunu gözlemleyen öğrenciler, bitkilere de su verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarından ayrılarak uzaktan eğitim almaya başlayan öğrenciler için çeşitli sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Yunus Emre İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri de uzaktan eğitimde bu sefer doğadaki canlılarla buluştu. Bitkilerin ve hayvanların nelere ihtiyacını olan gözlemleyen minik öğrenciler, çiçekleri ve bitkileri suladı. Hayvanlara mama ve sus veren öğrenciler sevgiyle bakılan ve büyütülen her şeyin güzel olduğunu benimsedi.