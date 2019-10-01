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Minik öğrenciler drama dersi alıyor

Çilimli Anaokulu öğrencileri klasik drama derslerinin yerine ritim tutarak ve kendi bestelerini oluşturarak katıldılar.


2023 Eğitim Vizyonu Drama-Beceri Atölyesi kapsamında Çilimli Anaokulunda Okul Aile Birliği'nin desteğiyle drama dersleri başladı. Drama öğretmeni Emre Direk ile gerçekleştirilen drama dersine öğrenciler klasik drama derslerinin yerine; ritim tutarak ve kendi bestelerini oluşturarak katıldılar. Azımsanmayacak nitelikte katkısı olan müzik, drama ile bütünleşti. Açık havada gerçekleştirilen derste öğrencilerin fazlasıyla keyif aldıkları görüldü.

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