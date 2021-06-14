Minik öğrenciler eserlerini sergiledi

Minik öğrenciler bir yıl boyunca yaptıklarını projelerini sergiledi. Minik Kedicikler Sınıfı öğretmeni Özlem Şahin ve öğrencileri “Temiz Toplum” projesini yıl boyunca yürüterek temiz toplum bilincini çocuklarda oluşturdular.

Yıldızlar Sınıfı öğretmeni Nermin Kayıcı ve öğrencileri “Uçurtmam Göklerde Hayallerim Gökyüzünde” projesini yaptıkları uçurtma şenliği ile sonlandırdı. Öğrencilerin ve velilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere ders dışı etkinliklere aktif olarak katılımını sağlamaları amacıyla başlayan proje çocukların uçurtma şenliğiyle eğlenceli görüntülerle tamamlandı.

Sevgi Çiçekleri Sınıfı öğretmeni Hacer Arslan ve öğrencileri “Başarılı Türk Büyüklerini” tanıdılar. Her hafta düzenli olarak bir Türk Büyüğü tanıyan öğrenciler yılsonu etkinliği olarak seçmiş oldukları Türk Büyüğünü canlandırdılar.

Neşeli Baykuşlar Sınıfı öğretmeni Müge Yılmaz ve öğrencileri “Ülkeleri Öğreniyorum” projesi kapsamında dünyadaki farklı kültür ve yerleri tanıdılar. Çocuklar farklı ülkelerin bayraklarını yemeklerini yöresel kıyafetlerini öğrendiler.

Harikalar Sınıfı öğretmeni Merve Makaroğlu ve öğrencileri “Geri Dönüşüm” projesi kapsamında atık materyalleri bir amaç için kullanmayı ve farklı bir pencereden bakabilme ve becerisi kazandırmayı hedeflediler. Çocuklar materyalleri daha verimli kullanarak çevreyi koruma bilinci kazandılar.

Uzay Sınıfı Öğretmeni İmren Ertürk ve öğrencileri “Geri Dönüştür Dünyayı Dönüştür” projesi kapsamında geri dönüşümü olan maddeler kapsamında farkındalık oluşturmak, çocukların çevre kirliliğine neden olan atık ürünleri nasıl geri dönüşüme katacaklarını öğretmek ve bu bilinçle yetiştirilen bir nesli ülkemize kazandırmayı amaçladı.

Gökkuşağı Sınıfı öğretmeni Zehra Erbaş ve öğrencileri “Matematik Öğreniyorum” projesi kapsamında matematik işlemlerini görselleştirip hem oyun hem işlem şeklinde zevkli hale getirmek için ilgilerini çeken materyaller tasarladılar. Tasarlanan ürünler okul bahçemizde sergilendi.