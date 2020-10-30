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Minik öğrenciler fidan dikti

DÜZCE (İHA) – Düzce Çakırlar Ortaokulu anasınıfı öğrencileri’nin Orman sınıfı okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Çakırlar Ortaokulu anasınıfı öğrencileri'nin Orman sınıfı okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.


Korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimi bir arada yapan öğrencilere çeşitli aktiviteler gerçekleştiren okul yönetimleri, öğrencilerin yoğun geçen dönemlerini iyi bir döneme çevirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Çakırlar Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Minik öğrenciler okul bahçesinde fidan dikimi esnasında ağaçların nasıl büyüdüğünü ve nasıl dikildiği konularında bilgiler aldı.

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