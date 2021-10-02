İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Minik öğrenciler hayvan sevgisi aşılanıyor

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü öncesinde Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu’nu ziyaret ederek, minik öğrencilere hayvan sevgisini aşılayarak 4 Ekimde dağıtmak üzere öğrencilere mama verdi.

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü öncesinde Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu'nu ziyaret ederek, minik öğrencilere hayvan sevgisini aşılayarak 4 Ekimde dağıtmak üzere öğrencilere mama verdi.


Her yıl hayvanları koruma günü olarak kutlanan 4 Ekim öncesinde Kızılay Düzce Şubesi Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu'nu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokaklardaki dostlara ulaşması için Kızılay Anaokulu'nda miniklere sokaklardaki mama dağıtımı yapıldı. Ayrıca hayvan sevgisi ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.