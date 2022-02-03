İhlas Haber Ajansı

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Minik öğrenciler kütüphaneyi ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Destek Projesi kapsamında, minik öğrenciler Halk Kütüphanesini ziyaret etti.


Düzce'de çocuklara yönelik faaliyetlerine devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hayat Merkezi tarafından yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda proje kapsamında minik öğrenciler Halk Kütüphanesi'ne ziyaret etti. Kütüphanede yapılan oryantasyonlarla birlikte kukla gösterisi ve masal saati etkinlikleri düzenlendi.

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