Minik öğrenciler kütüphaneyi ziyaret etti

Düzce'de çocuklara yönelik faaliyetlerine devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Hayat Merkezi tarafından yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda proje kapsamında minik öğrenciler Halk Kütüphanesi'ne ziyaret etti. Kütüphanede yapılan oryantasyonlarla birlikte kukla gösterisi ve masal saati etkinlikleri düzenlendi.