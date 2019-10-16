İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik öğrenciler oyuncak fabrikasını gezdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri oyuncak fabrikasını gezdiler ağaçların oyuncağa nasıl dönüştüğünü izlediler.


Şükran Öney Anaokulu 5 yas A sınıfı öğrencileri oyuncakların nasıl yapıldığını görüp öğrenmek için Düzce'de ahşap oyuncak üretimi yapan fabrikayı gezdi. Oyuncak fabrikasında ağaçların oyuncağa nasıl dönüştüğünü, oyuncak boyama atölyesinde oyuncakların nasıl boyandığını yerinde inceleyerek öğrenmiş oldular. Fabrika yetkilileri, okula ve öğrencilere oyuncak hediye ederek minikleri mutlu ederken çocuklar en çok bu geziyi sevmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.