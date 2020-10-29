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Minik öğrenciler Türk Bayrağı koreografisi ile Cumhuriyet Bayramını kutladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile okul bahçesinde öğrenciler ile birlikte etkinlik düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler Türk Bayrağı koreografisi yaptı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Düzce'de de çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Korona virüs salgını nedeni ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun eğitim faaliyetlerini sürdüren Bahçeşehir Koleji'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Okulda bulunan öğrenciler ile Türk Bayrağı Koreografisi yapan okul yönetimi ayrıca Türk bayrağı açarak, İzmir marşını da okulun hoparlörlerinden çaldı. Sosyal medyada paylaşılan görseller ve koreografi büyük beğeni topladı.

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