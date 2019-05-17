Minik öğrenciler üniversiteyi ziyaret etti

sınıf öğrencileri, Düzce Üniversitesi Plastik Sanatlar Topluluğu tarafından bilgilendirildi.

Düzce Üniversitesi Resim ve Heykel Bölümü lisans öğrencilerinin “Lorem Ipsum II İzler” başlıklı sergisini ziyaret eden minik öğrenciler, topluluk öğrencileri tarafından sergide yer alan eserler hakkında bilgilendirildi. Sergi gezisinin ardından topluluk üyeleri, Henri Matisse, Vincent Vangogh, Paul Klee, Wassily Kandinsky gibi önemli ressamlar hakkında misafir öğrencilere açıklamalarda bulundu. Bu ressamlardan seçilen birer eser ise, topluluk üyelerinin rehberliğinde, 4. Sınıf öğrencileri tarafından reprodüksiyon olarak çalışıldı.