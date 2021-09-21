Minik öğrenciler ve ilçe protokolü tonlarca çöp topladı

DÜZCE (İHA) – Gümüşova'da Dünya temizlik günü farkındalık etkinliği kapsamında hem öğrenciler hem de ilçe protokolü çöp topladı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde minik öğrenciler ve ilçe protokolü Dünya Temizlik Günü sebebi ile bir araya geldi. Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Gündoğdu, Çaybükü Köyü Muhtarı Mustafa Göztok, bölgede bulunan okulların öğrenci ve öğretmenleri ile ilçe genelinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. Yaklaşık 2.5 saat boyunca çeşitli noktalarda yapılan çöp toplama etkinliğin minik öğrenciler ve ilçe protokolü çöp topladı.