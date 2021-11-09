İhlas Haber Ajansı

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Minik öğrenciler yaşama el verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu Gökkuşağı Sınıfı minik öğrencileri “Yaşama el ver çünkü LÖSEV hayat kurtarır” kampanyasına destek olduk.


Şükran Öney Anaokulu Minik Öğrencileri toplumsal bilinci artırmak ve sosyal farkındalık oluşturmak adına Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından başlatılan “Yaşama el ver çünkü LÖSEV hayat kurtarır” kampanyasına katıldı. Renkli boyalara her öğrenci ellerini batırarak hazırlanmış olan beyaz kumaşa ellerini bastırıp kardeşlik ağı oluşturdular. Renkli el baskı Lösante Çocuk Yetişkin Hastanesinde sergilenecek ve anı niteliğinde kalacak.

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