Minik öğrenciler yaşama el verdi

Şükran Öney Anaokulu Minik Öğrencileri toplumsal bilinci artırmak ve sosyal farkındalık oluşturmak adına Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından başlatılan “Yaşama el ver çünkü LÖSEV hayat kurtarır” kampanyasına katıldı. Renkli boyalara her öğrenci ellerini batırarak hazırlanmış olan beyaz kumaşa ellerini bastırıp kardeşlik ağı oluşturdular. Renkli el baskı Lösante Çocuk Yetişkin Hastanesinde sergilenecek ve anı niteliğinde kalacak.