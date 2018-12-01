Minik öğrencilerden belediye başkanı Cüneyt Yemenici'ye ziyaret

Akçakoca Ayazlı Anaokulu öğretmen ve öğrencileri Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi makamında ziyaret ettiler.

Başkan Yemenici makamında minikleri konut etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Geleceğimizin teminatı olan minik öğrencileri her zaman ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Yavrularımızın en iyi şartlarda yetişmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” sözlerine yer verdi.