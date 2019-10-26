Minik öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Minik öğrencilerin öğretmenleri yardımı ile hazırladığı Cumhuriyet Bayramı sergisi ve programı renkli görüntülere sahne oldu.

Okul Müdürü Emine Taşlı, aradan geçen 96 yılda Cumhuriyet coşkusunun ve heyecanının özünden hiç bir şey kaybetmediğine işaret ederek “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde hukuksal olarak, İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleşen oturumunda hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlediği gün Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Aradan geçen 96 yılda Cumhuriyet coşkusu ve heyecanı özünden hiç bir şey kaybetmedi. Bu çerçevede Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladılar” ifadelerinde bulundu.

Şükran Öney Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışı yapılırken minik öğrencilerin öğretmenleri yardımı ile hazırladığı Cumhuriyet Bayramı programında keyifli dakikalar yaşandı.