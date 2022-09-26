Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de anaokulu öğrencilerine hastalıkların başlangıç noktası olan ağız ve diş sağlığı ile ilgili eğitim verildi. Eğitimde; Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi doktorları tarafından diş fırçalamanın önemi anlatıldı.

Düzce'de eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sağlık Müdürlüğü de okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimleriyle aşılama çalışmasını başlattı. Albay Talat Demirel Anaokulu'nda yapılan eğitimde çocuklara ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekildi. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinden gelen doktorlar ellerindeki maketlerle çocukları diş fırçalamayı öğrettiler. Minik öğrenciler doktorları dikkatle dinleyerek, doğru diş fırçalamayı öğrendiler.

Yılmaz "Eğitimlere önem veriyoruz"

Çocuklara verilen eğitime Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da katıldı. Verilen eğitimlerin ardından Dr. Yılmaz, çocuklara tek tek diş fırçası ve diş macunu dağıttı.

Yasin Yılmaz, 2022-2023 eğitim öğretimin döneminin başlamasıyla birlikte okullarda sağlık eğitimlerine başladıklarını vurgulayarak “Anaokullarında ağız ve diş sağlığı eğitimleriyle ilgili diş hekimlerimiz vasıtasıyla maketler üzerinde çocuklarımıza nasıl diş fırçalayacaklarını ağız sağlığını anlatıyoruz” dedi.

Ağız ve diş sağlığı önemli olduğunu ifade eden Dr. Yılmaz “Hastalıkların başlangıç noktalarından birçoğunun başlangıç noktası ağız ve diş sağlığının düzenli olmamasından meydana geliyor. Bakanlığımızda ağız ve diş sağlığına büyük önem veriyor, bizlerde aynı önemi gösteriyoruz” diye konuştu.

Yasin Yılmaz, ayrıca Albay Talat Demirel Anaokulu'nun minik öğrencileri için UMKE ve 112 Ekipleri tarafından verilen eğitimlerin çocukların dikkatini çektiğini söyledi. Minik 112'lere acil sağlık eğitimlerinin de verildiğine dikkat çeken Yasin Yılmaz “Ambulanslarımız, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimizin (UMKE) kullandığı araçlarımız, 112 ekiplerimiz, Minik 112'ler dahilinde çocuklarımıza küçük yaşta eğitimlerini vererek ambulanslara yol verme, doğru olarak sağlık sistemini kullanabilme ve de 112 Acil Çağrı Merkezine nasıl ulaşabilecekleri ile alakalı bilgilendirmeleri şimdiden yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde de sağlık okuryazarlığımızı daha ileri seviyeye getirebilmek adına bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Etkinliklerin çocukları çok sevindirdiğini söyleyen Yılmaz “Çocuklar bizleri görünce çok mutlu oluyorlar. Bizlerde küçükken itfaiye, polis, jandarma ambulans gördüğümüzde mutlu olurduk. Biz çocukların okuluna giderek onlara hem 112 Acil yelekleri giydiriyoruz, hem de ambulansların içini gezip inceleme fırsatı buluyorlar” dedi.

Dr. Yasin Yılmaz, yıl boyunca sürecek eğitimlerin her hafta farklı bir okulda devam edeceğini sözlerine ekledi.

Çocuklardan Sağlık Müdürü Yılmaz'a sürpriz

Albay Talat Demirel Anaokulu öğrencileri de Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'a sürpriz hazırladı. Minik öğrenciler ‘Bay Mikrop' şarkısını söylemelerinin ardından Yılmaz'a sağlık bildirisi sunuldu. Öğrencilerin, meyveleri konuşturdukları mini gösterisi yaptılar. Program çocukların Ambulans ve UMKE aracını gezmeleri ile son buldu.

Albay Talat Demirel Anaokulu Müdürü Serap Yamak, Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.