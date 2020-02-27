Minik öğrencileri mahremiyet eğitimi

Düzce Şükran Öney Anaokulunda aynı zamanda öğrenci velisi olan Rehber Öğretmen Öznur Canoğlu tarafından mahremiyet eğitimi verildi. Okul öncesi dönemdeki çocukların anlayacağı dilden bilinçli olmalarını sağlamak adına anlatılan eğitimde özel alan tanılama, odalara izin alarak girilmesi, tuvalet kapısının kapalı tutulması gibi konularda mahremiyet konuları slayt, video gösterimi ve sözlü sunum şeklinde anlatıldı.