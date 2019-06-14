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Minik öğrencilerin gösterisi duygu dolu anlar yaşattı

DÜZCE(İHA) – Minik öğrenciler hazırlamış oldukları şiir dinletisi ile hüzün ve sevinci bir arada yaşattılar.


Çilimli İbrahim Hoşver İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri öğretmenleri Nursel Yıldır eşliğinde hazırlamış oldukları şiir dinletisinde konuklara duygu dolu dakikalar yaşattılar.


Minik öğrencilerin sevimliliği ile anlam kazanan özgün şiirler ve beraberindeki canlı müzik ziyafeti konuklarda hüzün ve sevinci bir arada yaşattı.


Gelecek hayatlarında bu anı tatlı bir anı olarak hatırlamaktan büyük keyif alacak olan öğrenci velileri emekleri için sınıf öğretmenine teşekkür ettiler.

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