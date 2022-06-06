Minik öğrencilerin kapanış programı yapıldı

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerin yıl sonu kapanış programları gerçekleştirilmeye başlandı. İlk kapanış programı Dereli Tütüncü Mahallesi'nde bulunan Hoca Ahmed Yesevi 4-6 yaş grubu Kur'an Kursunda gerçekleştirildi. Bu kurslarda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı kapanış programına veliler de katılım sağladı. Her bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i öğrendiği yıl boyunca yapılan çalışmalar katılımcılara aktarıldı. Düzce Müftü Yardımcısı Derya Topalcık'ın da katıldığı törende öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.