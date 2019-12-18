Minik raketçiler yarıştı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile okul sporları federasyonu il temsilciliğinin koordinatörlüğünden yapılan okul sporlarında her salonda ayrı bir heyecan yaşanıyor.

Düzce Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 150 sporcunun mücadele ettiği gençler masa tenisi müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Genç Kızlarda Ömer Seyfettin Akdoğan İmam Hatip Lisesi birinci, Gümüşova Anadolu Lisesi ikinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi dördüncü olurken genç erkeklerde Düzce Özel Final Anadolu Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü ve Osman Kuyumcu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.