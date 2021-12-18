Minik semazenler mevlana'yı unutmadı

Düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler semazen gösterisi yaparak, büyük beğeni topladı.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübündeki minik öğrenciler, Mevlana Haftası etkinliklerinde semazen gösterisiyle Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi andı. İlahiler eşliğinde sahneye çıkan minik semazenler, Neyzen Murat Gülaçtı ve Semazen Kadir Kurt ile birlikte gösteri düzenledi. Semazen eşliğinde gösteri yapan minikler, Hz. Mevlana'nın sözlerini de izleyenlere okudu. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte gösteriler ve okunan sözler veliler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Gösterinin sonunda minik semazenler, Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve salonda bulunan misafirlere yaptıkları hediyelerden verdi.