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Minik tenisciler tecrübe edindi

13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 14 yaş hafta içi tenis turnuvasına katılan Düzceli minik sporcular şampiyonada üçüncü ve dördüncü oldu.


10-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 14 Yaş hafta içi teniz turnuvası düzenlendi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan minik tenisçilerde turnuvaya katılım sağladı. Antrenör Ahmet Usluer önderliğinde turnuvaya katılan sporculardan Salih Batu Ercan üçüncü olurken, Azehan Gökesaoğlu'da turnuva da dördüncü olarak tecrübe edindi.

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