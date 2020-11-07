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Minik yüreklerden İzmir için yardım kampanyası

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu okul öncesi yaştaki depremzede çocuklar için yardım kampanyası düzenledi.


Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri, İzmir depremindeki okul öncesi yaşta ki arkadaşları için yardım kampanyası düzenledi. 'Ellerimiz birleşince arkadaşlarımız sevinir' sloganıyla başlatılan kampanyaya tüm velilerin katılımıyla kırtasiye malzemeleri, kışlık kıyafet, oyuncak gibi malzemeleri kolileyerek İzmir'e gönderdiler. Yöneticiler “Sosyal sorumluluk bilincini küçük yaşta olan çocuklarımıza hissettirmenin öneminin bilinciyle tüm İzmir'e ve Türkiyemize geçmiş olsun diliyoruz” dediler.

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