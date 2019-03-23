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Minik yüreklerden kocaman farkındalık

DÜZCE(İHA) – Düzce’de anaokulu minik öğrencileri açtıkları sergide suya dikkat çektiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de anaokulu minik öğrencileri açtıkları sergide suya dikkat çektiler.


Düzce'de 22 Mart Dünya Su Günü sebebi ile farkındalık oluşturmak amacıyla Zübeyde Hanım ile Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulları Hami Projesi kapsamında Krempark AVM de Su+Çocuk=Yaşam temalı sergi açtılar.


Zübeyde Hanım Anaokulu ve Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu öğrencileri ile "Sularımızı Boşa Akıtmayalım" sloganı ile AVM ye gelen insanlara su hediye ettiler.

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