Minikler ara tatilde hem eğlenecek hem öğrenecek

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü, ara tatil etkinlik atölyeleri ile çocukları hem eğitecek hem de eğlenceli zaman geçirmelerini sağlayacak. 24 Ocak tarihinde başlayıp 4 Şubat'ta sona erecek olan etkinlik atölyeleri için kayıt almaya devam eden Çocuk Kulübü, sınırlı kontenjandan yararlanmak isteyen ebeveynlere çağrıda bulundu.

10 branşta etkinlik düzenlenecek

Çocukların ara tatillerini uygulamalı eğitimlerle değerlendirilecek olan atölyelerde 10 branş belirlendi. Fen Bilimleri alanında Slime, Kokulu Sabun, Jel Mum, Çim Adam ve Gizemli Hücreler etkinlikleri yapılırken Tasarım Atölyesi branşında ise 3 boyutlu kar taneleri, taş boyama, mozaikten çerçeve, kolaj tekniği ile komposizyon ve rüzgar kapanı yapımı öğretilecek.

Diğer branşlarda ise Mutfak Atölyesi, Görsel Sanatlar, İngilizce, Değerler Eğitimi, Zeka Oyunları, Ritim ve Robotik Kodlama alanlarında uygulamalı eğitimler verilecek.